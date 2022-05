Hanoï, 24 mai (VNA) - Le 9e Festival des fleurs de Da Lat sera organisé de novembre à findécembre de cette année par le Comité populaire provincial de Lam Dong pour honorer la valeur des fleurs et de la floriculture dans la station balnéaire de la région des Hauts plateaux du Centre.

Le festival biennal national et international du tourisme culturel vise également à promouvoir le tourisme et le commerce, et appelle à une plus grande coopération et investissement nationaux et internationaux dans toute la localité.

L'événement continuera à promouvoir la marque de Da Lat en tant que ville du festival des fleurs du pays, ainsi qu'à présenter la culture et les habitants de la ville aux visiteurs.

En plus d'accueillir des espaces floraux d'art traditionnel, les organisateurs organiseront un large éventail d'activités pendant le festival, notamment une visite en hélicoptère de la ville de Da Lat, un programme de musique pour les jeunes, un festival de montgolfières et des carnavals de rue avec la participation de danseurs internationaux. Des salons nationaux et un tournoi de football seront également organisés à cette occasion.

Il y aura notamment un séminaire sur l'investissement, le commerce et la promotion du tourisme dans la province de Lam Dong, prévu en octobre, ainsi qu'un atelier pour élaborer une stratégie de développement durable pour l'industrie florale à Da Lat dans le contexte du changement climatique. et l'intégration internationale jusqu'en 2030. - VNA