Le festival Countdown Lights 2020 est attendu à Hô Chi Minh-Ville. Photo : BTC/CVN

Le festival des lumières Countdown Lights 2020 est la troisième année que la rue piétonne Nguyên Huê célèbre ce festival pour l’arrivée de la nouvelle année.Sous le thème Notre communauté - Notre avenir - Notre maison, le public aura l'occasion de profiter du spectacle mettant en scène les artistes suivants : Thanh Bùi, Son Tùng M-TP, Vu Cat Tuong, Trong Hiêu, Ngot Band, Phan Manh Quynh, Vo Ha Trâm, Dô Hai Anh ou encore Tuimi & Datmaniac. L'artiste Thanh Bùi y présentera sa nouvelle chanson en exclusivité. Les très jeunes musiciens comme le batteur Trong Nhân, les chanteurs Thuy Binh et Yên Khang seront également de la partie avec des performances innocentes et joyeuses.Pendant le Festival Countdown Lights 2020, la rue sera aussi équipée d’écrans géants diffusant en direct les programmes de la chaîne HTV3 DreamsTV.Avec son partenariat musical officiel avec Billboard Vietnam, le directeur du programme de cette année, Dào Minh Vu, espère apporter un vent de fraîcheur aux habitants de Hô Chi Minh-Ville en combinant les dernières technologies de son et lumière au profit des arts de la scène et le nouveau répertoire des artistes prometteurs de la prochaine décennie.- CVN/VNA