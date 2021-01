L’archipel de Cat Ba, vu d’en haut. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a confié au Comité national de l'UNESCO du Vietnam de présider et de coordonner avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à mener les procédures nécessaires pour soumettre le dossier de candidature pour le patrimoine mondial de la «Baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba» au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO.

En septembre 2013, un dossier de candidature de l'archipel de Cat Ba comme un patrimoine mondial conformément aux critères de biodiversité a été envoyé au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après l'évaluation, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a rédigé une décision à soumettre au Comité du patrimoine mondial à sa 38e session au Quatar en 2014, avançant une recommandation liée aux possibilités de la proposition d'extension du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long (province de Quang Ninh) à l'archipel de Cat Ba (ville de Hai Phong).

Le Bureau de l’UICN au Vietnam a publié un document confirmant la nécessité d'extension de la baie d'Ha Long à l’archipel de Cat Ba pour élaborer le dossier d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Couvrant plus de 320 km², l’archipel de Cat Ba, district de Cat Hai, Hai Phong, est le plus grand archipel calcaire du Vietnam avec ses 388 îles et îlots. En 2004, l’archipel a été reconnu réserve naturelle de biosphère par l'UNESCO.

La proposition d'inscription de l'archipel de Cat Ba comme un patrimoine mondial vise à préserver et maintenir la valeur endémique de la biodiversité. Le fait que l'archipel de Cat Ba devient un site du patrimoine mondial contribue à la promotion du développement économique, culturel et social, à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Cat Ba, et plus généralement la valorisation de l'image du pays.

Quant à la baie d'Ha Long, située dans le golfe du Bac Bo, dans la province de Quang Ninh, à environ 180 km au Nord-Est de Hanoi, elle s’étend sur 1.553 km². Ses valeurs panoramiques et géomorphologiques exceptionnelles ont valu à ce site d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à deux reprises en 1994 et en 2000. En 2012, la Fondation New Seven Wonders l’a placée sur sa liste des "sept Nouvelles Merveilles naturelles du monde". -VNA