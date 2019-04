Hanoi (VNA) - Le Département américain du commerce (DOC) a décidé d’imposer des droits antidumping dissuasifs sur les importations de filets de pangasius en provenance du Vietnam entre entre le premier août 2016 au 31 juillet 2017, a-t-on appris de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

La nouvelle décision américaine désavantageuse pour la filière de pangasius. Photo: VNA

A l’issue du 14e réexamen administratif (POR 14), les droits de douane sont fixés à 3,87 dollars le kilogramme pour Hung Vuong Group contre 0 dollar dans la décision préliminaire ; à 1,37 dollar pour C.P Vietnam, CL-Fish, Green Farms Seafood et Vinh Quang Corp, soit une augmentation de 0,96 cent ; et sont laissés inchangés à 1,37 dollar pour NTSF Seafood, a-t-elle précisé, ajoutant que le taux de l’entité considérée à l’échelle du Vietnam est de 2,39 dollars.Selon la VASEP, les exportations de pangasius aux Etats-Unis entre janvier et mars dernier ont reculé de 5% en glissement annuel, à 71,16 millions de dollars, et pourraient régresser davantage durant le deuxième trimestre de cette année. – VNA