Hanoi (VNA) – Le Département du commerce des États-Unis (DOC) a annoncé renvoyer à une date ultérieure sa décision finale de l’enquête sur des accusations de contournement de certaines taxes antidumping et antisubvention appliquées aux panneaux contreplaqués vietnamiens.

Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn

Le DOC va rendre sa conclusion définitive relative à cette affaire le 17 octobre 2022 au lieu du 20 avril 2022 comme ses deux annonces précédentes, a fait savoir le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.Les produits en cause sont des panneaux contreplaqués que le Vietnam vend aux États-Unis alors que des produits similaires chinois exportés sur le marché américain sont sousmis à des taxes compensatoires.Le DOC a dit lancer l’enquête le 17 juin 2020 à la suite d’une demande du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), qui a fournit des éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête.Les éléments pertinents sont le niveau d’investissement des producteurs et exportateurs, le niveau d’investissement dans la recherche et le développement de produits, le processus de fabrication au Vietnam, l’échelle des installations de production au Vietnam et la valeur ajoutée du produit fabriquée au Vietnam.Par conséquent, si les entreprises vietnamiennes arrivent à prouver qu’elles n’ont pas contourné les mesures de sauvegarde que les États-Unis appliquent à la Chine, leurs produits n’entreront pas dans leur champ d’application. – VNA