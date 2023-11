Tokyo (VNA) – Le discours prononcé le 29 novembre par le président vietnamien Vo Van Thuong à la Diète du Japon a fait la une de nombreux médias japonais de premier plan.

La NHK a fait savoir que discours prononcé le 29 novembre par le président vietnamien Vo Van Thuong à la Diète du Japon a été vivement applaudi. Photo : VNA

Dans un article publié sur son site Internet, la chaîne de radio et de télévision NHK a cité le dirigeant vietnamien, en visite officielle au Japon, affirmant que sur la base du partenariat stratégique intégral, les deux pays renforceront leur coopération dans de multiples domaines, notamment l’économie, la sécurité, les échanges entre les peuples et la réponse aux changements climatiques.La NHK a écrit que dans son discours d’environ 20 minutes, le chef de l’Etat vietnamien a mentionné la déclaration commune des deux pays sur l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, qui, selon lui, a ouvert un nouveau chapitre de leurs relations pour répondre aux intérêts des deux parties et contribuer à la paix et à la stabilité.Le discours s’est terminé par un appel à une détermination commune pour transformer les relations entre les deux pays en une amitié véritablement sincère, un partenariat digne de confiance et une coopération stratégique pour un avenir durable. Cette remarque a reçu de nombreux applaudissements de la part du public, selon la NHK.D’autres grands médias japonais comme Nikkei, Sankei et Jiji ont également couvert le discours du président Vo Van Thuong, affirmant que le Japon était un partenaire économique important du Vietnam et soulignant la nécessité de renforcer la confiance politique et de coopérer dans le domaine de l’énergie propre.Sankei a cité le président qui a exprimé son espoir que les deux pays élargiront leur coopération bilatérale à de nouveaux aspects tels que la réponse aux changements climatiques et la transformation numérique.Selon Nikkei, le dirigeant vietnamien a souligné que son pays et le Japon devraient travailler ensemble dans la sécurité maritime et dans d’autres domaines dans le cadre de leur vision commune de la coopération en matière de défense pour la prochaine décennie.Le journal a souligné que se concentrer sur la sécurité maritime était nécessaire pour répondre aux défis de sécurité non traditionnels, ajoutant que le Vietnam soutenait le rôle plus important et plus actif du Japon dans la région Indo-Pacifique et en Asie-Pacifique, a-t-il indiqué le 30 novembre.D’autres activités au cours de la visite présidentielle ont également attiré l’attention des médias locaux.Japan News a mis en lumière le 29 novembre la rencontre du président Vo Van Thuong avec les familles japonaises qui l’accueillaient lors des échanges de jeunes entre les deux pays organisés par le ministère japonais des Affaires étrangères dans la préfecture de Miyazaki en 1997 et dans la préfecture d’Akita en 2011.Le journal a cité le chef de l’Etat vietnamien qui a déclaré qu’il avait été très impressionné par les expériences culturelles vécues lors des programmes. Il a également souligné l’importance des échanges au niveau local et entre les jeunes pour les relations bilatérales. – VNA