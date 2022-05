Hanoi, 16 mai (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en avant la sincérité, la confiance et la responsabilité pour un monde meilleur dans son discours prononcé le 11 mai au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington dans le cadre des activités de sa visite de travail aux États-Unis, et largement plébiscité par les politiques et les savants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington, le 11 mai. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué qu’aucun pays, aussi riche ou puissant soit-il, n’est capable de s’attaquer seul aux problèmes mondiaux d’aujourd’hui, mais il doit y avoir coopération avec les pays, la communauté internationale et sa population.Dans un monde plein de turbulences, de concurrence stratégique et d’un grand nombre de choix, le Vietnam ne choisit aucun camp. Au lieu de cela, il choisit la justice, l’équité et la bonté, sur la base des principes du droit international et de la Charte des Nations unies. Elle choisit l’égalité, les bénéfices partagés pour tous et le gagnant-gagnant pour tous, a-t-il déclaré.Le discours d’aujourd’hui du Premier ministre a transmis des messages importants, a noté le directeur du programme Initiative pour la transparence maritime en Asie (AMTI) du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), Gregory B. Poling.Il a rappelé le message très vigoureux du Premier ministre Pham Minh Chinh selon lequel, entre négociation et confrontation, le Vietnam choisit la négociation ; entre dialogue et conflit, le Vietnam choisit le dialogue ; entre la paix et la guerre, le Vietnam choisit la paix.Bien qu’étant un pays en développement, le Vietnam a fait preuve d’une grande responsabilité et d’une grande détermination dans la réponse au changement climatique, dans la mise en œuvre de ses engagements de zéro émission nette pris lors de 26e session de la Conférence des Parties (COP26) à la. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, s’est-il félicité.La vice-présidente du Conseil commercial États-Unis - Vietnam, Virginia Foote, a pour sa part estimé que le discours du Premier ministre vietnamien est très important pour les États-Unis.Le discours a clairement montré le chemin des relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis. Il a embrassé de nombreuses grandes questions telles que le changement climatique, la transformation numérique, les questions de coopération économique dans la région Asie-Pacifique, a-t-elle fait remarquer, saluant un grand discours pour les futures relations américano-vietnamiennes."Le Vietnam et les États-Unis ont parcouru un long chemin en faisant preuve de sincérité et en établissant une confiance mutuelle. Les deux parties se sont concentrées sur et ont montré leur détermination à surmonter les conséquences de la guerre. Depuis la normalisation des relations en 1995, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer dans de nombreux domaines.Sur la base de leur relation de près de trois décennies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de la sincérité, de la confiance, du respect et de la responsabilité continue pour surmonter les conséquences de la guerre, panser les blessures des deux peuples et favoriser la coopération entre les deux pays pour répondre aux aspirations et aux intérêts de leur peuple, et contribuer à la paix et à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde. – VNA