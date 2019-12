Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la conférence (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) – Mercredi matin, à Hanoï, la Permanence du Comité central du Parti de la Police a organisé une conférence pour donner des avis sur les documents de la 75e Conférence nationale de la Police ; évaluer la situation et les résultats du travail de la Police en 2019 ; définir les objectifs, les demandes et les solutions pour le travail de la Police en 2020.

La conférence a également pour objectif de récapituler la mise en œuvre de la résolution N ° 22-NQ/TW du Politburo sur la poursuite de la rénovation et de la réorganisation de l'appareil du ministère de la Sécurité publique ; et faire le bilan des résolutions du Comité central du Parti sur le travail de construction du Parti dans les forces policières.

S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a reconnu et apprécié les efforts déployés par les forces policières pour assurer la sécurité et l'ordre du pays, contribuant au maintien de la stabilité politique, créant un environnement paisible, stable, sécuritaire et sain pour le développement socio-économique et l’élargissement des relations extérieures du pays.

Le dirigeant Nguyen Phu Trong a affirmé qu'en 2019, le rôle des forces policières est très important dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social. Les forces policières ont apporté de grandes contributions, informé en temps opportun le Parti et l’Etat de nombreuses questions fondamentales, stratégiques et importantes. Elles ont saisi de manière proactive, analysé et bien prévu la situation, en donnant rapidement des conseils stratégiques au Parti et à l’État pour l’élaboration de directives et de politiques dans les domaines de la politique, de l’économie et des affaires étrangères ainsi que pour la défense des intérêts, de la sécurité nationale, de l’ordre et de la sécurité sociale.

Les forces policières ont protégé absolument la sécurité et la sûreté des événements politiques importants du pays, des activités des dirigeants du Parti et de l’État, des conférences et des délégations internationales, en donnant des conseils au Politburo pour régler les différends et protéger la souveraineté territoriale et les intérêts nationaux en mer Orientale.

Le travail de prévention et lutte contre la criminalité a eu des changements positifs, notamment la lutte contre les infractions pénales, la criminalité organisée, la criminalité économique, la corruption, la criminalité liée à la drogue, créant ainsi un environnement sécuritaire et sain. Le ministère de la Sécurité publique a bien collaboré avec les ministères, services et localités dans le but d'assurer la sécurité et l'ordre, et de créer le mouvement « Tout le peuple protège la sécurité de la Patrie ». Le travail de construction du Parti au sein des forces armées a obtenu des résultats importants.

Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a déclaré que 2020 sera l'année de nombreux événements politiques importants du pays, qui marquera également le 75e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de la Police populaire. Les forces policières doivent ainsi être déterminées à remédier aux lacunes et aux limitations afin de proposer des solutions appropriées pour atteindre les objectifs et les demandes de 2020, a-t-il demandé.

Récapitulant la mise en œuvre de la résolution N ° 22-NQ/TW du Politburo sur la poursuite de la rénovation et de la réorganisation de l'appareil du ministère de la Sécurité publique rationalisé et efficace, le dirigeant Nguyen Phu Trong a recommandé au Comité central du Parti de la Police de continuer à prendre des mesures plus drastiques dans la réorganisation du personnel, en saisissant les aspirations des cadres et soldats afin de donner des décisions appropriées et opportunes.

S'agissant de la construction du Parti et des forces policières, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a demandé au Comité central du Parti de la Police de continuer à appliquer strictement et sérieusement les résolutions du Comité central du Parti sur l’édification du Parti, notamment la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti (XIIe exercice) sur l’édification du contingent de cadres de tous les échelons talentueux et prestigieux, et le règlement N° 192 du Politburo sur l’organisation du Parti au sein de la Police populaire.

Le dirigeant Nguyen Phu Trong a souligné que 2020 sera l'année où les congrès du Parti de tous les échelons et le 13e Congrès national du Parti, le Comité central du Parti de la Police doit bien se préparer et bien choisir le personnel de la police pour participer à des comités du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2020-2025, au Comité central du Parti du 13ème mandat et à la 15ème législature de l’Assemblée nationale pour le mandat 2021-2026.

Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a également demandé au Comité central du Parti de la Police et au ministère de la Sécurité publique non seulement d'organiser avec succès les Congrès du Parti à tous les niveaux de la Police populaire, mais également de bien promouvoir leur rôle clé dans la garantie de la sûreté et de la sécurité et de participer activement au succès des Congrès du Parti à tous les niveaux et du treizième Congrès national du Parti. -VNA