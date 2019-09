Le président de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un (Photo: AFP/VNA)



Hanoi, 3 septembre (VNA) - Le président de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un, a félicité le Vietnam à l'occasion de sa 74ème fête nationale, exprimant son espoir de resserrer les liens entre les deux pays.

Selon KCNA, agence centrale de presse de RPDC, M. Kim a exprimé sa conviction que les liens d'amitié et de coopération entre les deux Partis et les deux pays, forts d'une longue histoire et d'une longue tradition, se renforceraient.

Dans son message, il a rappelé sa première visite d'Etat au Vietnam en mars qui, a-t-il déclaré, a fourni une "occasion importante" de renforcer et de développer les relations et l'amitié bilatérales, a rapporté le KCNA.

Après son deuxième sommet avec le président américain Donald Trump à Hanoï, le dirigeant de la RPDC a entamé une visite au Vietnam le 1er mars. Au cours de celle-ci, il a affirmé que son pays souhaitait continuer à renforcer ses relations traditionnelles avec le Vietnam. -VNA