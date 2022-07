Hanoi (VNA) – Le directeur général des opérations de la Banque mondiale Axel van Trotsenburg effectuera une visite officielle au Vietnam les 18 et 19 juillet, destinée à discuter avec les dirigeants vietnamiens de l’évolution du partenariat entre la Banque mondiale et Vietnam et des domaines d’appui de la Banque mondiale au cours les 4-5 prochaines années.

Le directeur général des opérations de la Banque mondiale Axel van Trotsenburg. Source : Banque mondiale

Trotsenburg avait rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence COP26 en novembre 2021 à Glasgow, et en mai 2022 à Washington.«La Banque mondiale entretient un partenariat productif à long terme avec le gouvernement vietnamien», a fait savoir Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale.«J’ai hâte de poursuivre les discussions sur la manière dont la Banque mondiale peut soutenir l’aspiration du Vietnam à atteindre le statut de pays à revenu élevé et aider le pays à relever certains de ses principaux défis de développement tels que le changement climatique et la transition énergétique», a-t-il déclaré.Au cours de la visite, Alex van Trotsenburg devrait rencontrer le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique du Comité central du Parti Nguyên Xuân Thang, et la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam Nguyên Thi Hông.Axel van Trotsenburg rencontrera également des représentants du secteur privé et du milieu universitaire vietnamiens.Directeur général des opérations depuis le 1er octobre 2019, il supervise le programme d’opérations de la Banque mondiale tout en s’assurant que son modèle de fonctionnement continue de répondre aux besoins des pays clients. Il s’attache également à mobiliser, au sein de la communauté internationale, des soutiens et des ressources financières en faveur des pays à revenu faible et intermédiaire. Il apporte une expérience approfondie des opérations régionales et de la finance : avec deux mandats au sein de la direction financière et deux mandats à la direction opérationnelle, il détient le record de longévité en tant que vice-président de la Banque mondiale. – VNA