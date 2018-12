Dà Nang (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré lundi 16 décembre à Dà Nang (Centre) que le développement durable représente pour son pays la voie nécessaire à suivre et la demande transversale durant le processus de développement national.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân s’adresse à la conférence, le 16 décembre à Dà Nang. Photo : VNA

S’adressant à la conférence sur le thème "L’assemblée nationale et les objectifs de développement durable (ODD)" organisée par l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Union interparlementaire (UIP), elle a rappelé l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU avec 17 Objectifs de développement durable (ODD) assortis de 169 indicateurs précis.



L’Assemblée nationale du Vietnam apprécie hautement la coordination de l’UIP et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur le développement d’une boîte à outils d’auto-évaluation des ODD à l’intention des parlements en vue d’améliorer la prise de conscience des élus en la matière, a-t-elle indiqué.



Des délégués à la conférence sur le thème "L’assemblée nationale et les objectifs de développement durable", le 16 décembre à Dà Nang. Photo : VNA

Au cours des 15 dernières années, depuis la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), fondements des ODD, l’Assemblée nationale du Vietnam a élaboré et perfectionné un cadre juridique important pour le développement durable, amendé et promulgué plus de 300 lois, et promulgué la Constitution de 2013.



L’Assemblée nationale a adopté la Stratégie nationale de protection de l’environnement jusqu’en 2020 avec une vision pour 2030, promulgué la Résolution sur l’accélération de la réalisation de l’objectif de réduction durable de la pauvreté jusqu’en 2020, et participé à l’élaboration de la Stratégie nationale de développement durable.



