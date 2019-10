Photo: Internet

Bangkok (VNA) – Des propositions visant à améliorer la connectivité du système ferroviaire régional de l’ASEAN aux normes internationales, seront discutées lors du 35e Sommet de l’ASEAN et des conférences connexes, prévus au début de novembre prochain.

Les sujets à l'ordre du jour inclueront le développement de la connectivité ferroviaire de l'ASEAN, les moyens visant à promouvoir le système ferroviaire national et les améliorations apportées au réseau ferroviaire, a déclaré Worawut Mala, gouverneur par intérim de la State Railway of Thailand (SRT).

Lors de la réunion des dirigeants des chemins de fer de l’ASEAN qui a eu lieu le 28 octobre en Thaïlande, un portail en ligne sur les chemins de fer de la région a été lancé pour informer le public de nouvelles et informations sur les liaisons ferroviaires dans sept pays membres : le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam.

La Thaïlande recense actuellement cinq projets à utiliser pour relier son réseau ferroviaire aux pays voisins, dont Singapour (au Sud), le Laos et la Chine (au Nord-Est), le Cambodge (à l'Est) et le Myanmar (à l'Ouest), a indiqué Worawut Mala.

Outre ces quatre projets, la Thaïlande et la Malaisie discutent d'un plan visant à rétablir la voie ferrée Sugnai Kolok - Pasir Mas dans l'intérêt du développement économique et du commerce frontalier, a-t-il ajouté.

Le Bangkok Post a cité une source déclarant que la SRT avait élaboré un plan quinquennal visant à étendre le réseau ferroviaire thaïlandais, passé de 800 km actuellement à 4.565 km.

La source a indiqué que 841 km de voies seraient une extension du système ferroviaire normal, alors que 2.476 km seraient réservés à un système à double voie et 1.248 km étaient prévus pour un train à grande vitesse.

Le 35e Sommet de l'ASEAN et les conférences connexes auront lieu du 2 au 4 novembre à Bangkok et dans la province voisine de Nonthaburi. -VNA