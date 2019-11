Lors du sommet (Photo: VNA)



Tokyo (VNA) - Le deuxième sommet mondial de la Garde-côte (CGGS-2) s’est achevé le 21 novembre à Tokyo (Japon) avec la publication du résumé du président du CGGS-2.

Les participants ont réaffirmé que la sécurité et la sûreté maritimes et un environnement marin propre sont le fondement essentiel du bien-être et de la prospérité de la communauté internationale dans son ensemble, a indiqué le résumé.

Ils ont également réaffirmé que la sécurité des vies en mer, la préparation aux situations de détresse et aux catastrophes, la protection de l'environnement marin et le maintien d'un ordre maritime fondé sur la primauté du droit en mer en vertu du droit maritime international sont des fondements essentiels pour les personnes exploitant l'océan et profitant des avantages de l’océan.

Ils ont reconnu que le développement des ressources humaines permettant de relever efficacement les défis maritimes est important et urgent.

Selon le résumé, le sommet a discuté de la mise en place d'un système de développement des ressources humaines et des meilleures formes de coopération interrégionale et internationale entre les garde-côtes du monde afin de continuer à prendre des mesures pour la sûreté et la sécurité maritimes ainsi que pour la protection de l'environnement marin.

Les participants ont soutenu la création du site Web afin de partager des informations utiles, telles que des activités et expériences pionnières, ainsi que le développement des ressources humaines.

Ils ont également soutenu la création du groupe de travail par correspondance en vue de poursuivre l'examen de questions spécifiques relatives à la création du site Web.

Initié en 2017 par la Garde-côte japonaise et la Nippon Foundation, le premier événement CGGS a réuni des représentants des forces de la garde-côte de 38 pays du monde entier. L’événement de cette année a vu la participation de délégués de 75 pays et de huit organisations internationales.

Le commandant adjoint de la Garde-côte vietnamienne, Bui Trung Dung, a dirigé une délégation vietnamienne à l'événement. -VNA