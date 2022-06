Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans son rapport semestriel sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le département américain du Trésor a apprécié des progrès du Vietnam en matière d’amélioration de ses politiques monétaires.

La Banque d’État du Vietnam a déclaré le 13 juin continuer leur collaboration active avec des ministères et branches pour clarifier des questions intéressées par la partie américaine dans un esprit de coopération, de bénéfice mutuel et de bonne volonté pour édifier des relations commerciales harmonieuses et durables entre les deux pays.

Elle a également déclaré continuer d'administrer la politique monétaire pour contrôler l'inflation, stabiliser la macroéconomie et soutenir la reprise et le développement économiques. La Banque d’État continuera la gestion flexible du taux de change, conformément à des équilibres macroéconomiques, l'évolution des marchés et les objectifs de politique monétaire, a-t-elle indiqué.

Le 10 juin, le département américain du Trésor a publié son rapport semestriel sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, les évaluant sur la base de trois critères : l'excédent commercial bilatéral avec les États-Unis, l'excédent de la balance courante et l'intervention unilatérale et prolongée sur le marché de devises étrangères. -VNA