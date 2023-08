Hanoi (VNA) – Des parcs industriels aux ateliers et aux entrepôts en passant par d’autres biens logistiques, de nombreux promoteurs immobiliers industriels se sont engagés dans le segment de l’immobilier industriel dans le delta du Mékong, selon Savills Vietnam.

Un coin du parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) élargi dans la cité municipale de Tân Uyên, province de Binh Duong. Photo : VNA

La compagnie VSIP a ouvert le bal avec le projet de parc industriel de Vinh Thanh, dans la ville de Cân Tho, d’une superficie de 293,7 hectares et d’un investissement total de plus de 3.717 milliards de dôngs.La ville a également apporté sa pierre à l’édifice en construisant deux routes menant au parc industriel de Vinh Thanh, l’une avec un investissement de 172 milliards de dôngs, et l’autre avec plus de 384 milliards de dôngs.La compagnie SLP Vietnam ne demeure pas en reste. En octobre 2022, elle a mis en chantier un projet d’entrepôt de 29.000 m2, le parc SLP Binh Minh, dans la province de Vinh Long.La compagnie par actions Gilimex Vinh Long a, elle, dévoilé un projet d’environ 2.600 milliards de dôngs dans les tiroirs depuis plusieurs mois. Son projet de parc industriel Gilimex Vinh Long se déroulera en deux phases, la première sur 255 ha et la deuxième sur 145 ha, dans le district de Binh Tân, province de Vinh Long.Pour John Campbell, directeur adjoint, responsable des services industriels chez Savills Vietnam, ces projets constituent une nouvelle source d’approvisionnement pour soulager la pénurie de terrains industriels à Hô Chi Minh-Ville.Ces projets montrent un engagement à long terme dans la vision du développement des affaires et de l’amélioration de la qualité des systèmes logistiques et de l’immobilier dans le delta du Mékong en particulier et au Vietnam en général, a-t-il estimé.Dans les temps à venir, de nombreux investisseurs continueront à mettre le cap sur le delta du Mékong, attirés notamment par les industries de transformation des aliments, des boissons et des produits agricoles bruts, a-t-il prévu.L’expert de Savills a recommandé que les localités améliorent les mécanismes et introduisent de nombreuses politiques telles que la réforme des procédures administratives, la création d’un couloir juridique stable et la construction d’un environnement des investissements favorable.Dans le même temps, les localités sont appelées à se concentrer sur l’élimination des difficultés et des obstacles pour les investisseurs, leur aidant à optimiser rapidement leurs engagements d’investissement.Le gouvernement s’est fixé l’objectif d’atteindre une croissance moyenne du delta du Mékong de 6,5 à 7% par an sur la période 2021-2030, dans son programme d’action visant à mettre en œuvre la résolution N°13-NQ/TW du 2 avril 2022 du Politburo sur l’orientation du développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du Mékong d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045. – VNA