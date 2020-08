Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec les responsables des villes et provinces du delta du Mékong (Photo: VNA)

Cân Tho (VNA) - Samedi matin à Cân Tho, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a eu une séance de travail avec les responsables des villes et provinces du delta du Mékong.

L’événement s’inscrivait dans le cadre de réunions entre le chef du gouvernement et certaines zones économiques du pays, réunions dont le but est d’accélérer l’octroi des investissements publics et la mise en œuvre des objectifs socio-économiques dans le contexte de pandémie de Covid-19.

Nguyên Xuân Phuc a demandé aux localités du delta du Mékong de mener cette double mission d'à la fois prévenir la pandémie et d'atteindre les objectifs socio-économiques, dans le contexte de 2e vague de Covid-19 au Centre et de fort ralentissement de l’économie mondiale.

Le delta du Mékong est non seulement un grenier à riz, mais aussi un moteur de croissance pour le pays, a affirmé le Premier ministre.

Le Premier ministre a suggéré que les provinces de la région doivent promouvoir toutes les solutions pour atteindre une bonne croissance, avec un PIB non inférieur à la moyenne nationale. En particulier, il a demandé aux localités de la région de faire de leur mieux pour décaisser les capitaux d'investissement public. En plus de l'économie traditionnelle, certaines nouvelles industries doivent être développées comme l'économie nocturne, l'économie numérique...

Au cours des 6 premiers mois de 2020, le delta du Mékong a été confronté à des difficultés et défis sans précédent. Sa croissance économique moyenne n'a été que de 1,2% contre 1,81% pour la moyenne nationale. Huit des 13 provinces ont affiché une croissance : Dong Thap a atteint 3,41%, Bac Lieu 2%, An Giang, Can Tho, Vinh Long et Long An 1%; tandis que les 5 autres ont connu une récession.

Lors de la conférence, la décision du Premier ministre sur la création du Conseil de coordination du delta du Mékong a été annoncée. -VNA