Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La création et le développement de marques et l’obtention de certificats d’origine sont considérés comme des moyens efficaces de créer de la valeur ajoutée pour les produits, élargissant ainsi les marchés des spécialités du delta du Mékong.

Des durians produits dans la commune de Long Trung, district de Cai Lây, province de Bên Tre. Photo : VNA

Trân Giang Khuê, de l’Office de la propriété intellectuelle du ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré qu’entre 2018 et 2022, le delta du Mékong a enregistré plus de 9.800 demandes de propriété intellectuelle et délivré plus de 5.800 certificats de marques et certificats d’origine.Les villes et les provinces de la région ont publié nombre de documents liés à la gestion des biens de propriété intellectuelle, aux certificats d’origine, aux marques, au soutien à l’enregistrement de la protection et au développement de marques collectives pour plusieurs produits clés de la région.Ces derniers comprennent pomelos à peau verte de Bên Tre, noix de coco verte de Bên Tre, mangue de Cao Lanh (Dông Thap), homard et crabe de Cà Mau, sauce de poisson de Phu Quôc, riz à poudre rouge de Hông Dân (Bac Liêu), pousse de bambou de Câu Duc (Hâu Giang).