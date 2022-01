Capture d'écran de l'article de New York Times sur le delta du fleuve Rouge dans la liste des 52 destinations choisies "pour un monde changé". Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le delta du fleuve Rouge au Vietnam est la seule destination d'Asie du Sud-Est à figurer dans la fameuse liste des 52 endroits sélectionnés par le New York Times de ce début d’année.

Le delta du fleuve Rouge arrive au 14e rang dans la liste des destinations de 2022 "pour un monde changé".



Le rédacteur en chef du voyage du New York Times, Charly Wilder, écrit à ce propos : "Une fois que les voyages commenceront à se normaliser, les touristes afflueront sans aucun doute vers les plages de renommée mondiale et les mégalopoles dynamiques du Vietnam. Mais nous vous conseillons de vous diriger vers le Nord, dans les villages traditionnels du delta du fleuve Rouge. Là-bas, vous pourrez vous immerger dans des pratiques culturelles séculaires et un mode de vie qui risque de disparaître. Depuis l'antiquité, les villageois vivant le long de la rivière Câu dans le Nord du Vietnam chantent le quan họ (chant alterné). Il s’agit d’un style de musique folklorique dit d'appel et de réponse interprété par les villageois en alternant des duos féminins et masculins. Il a été inscrit en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité".

Le New York Times explique que 49 villages des provinces de Bac Ninh et de Bac Giang au Nord sont en train de sauvegarder le quan họ ainsi que les pratiques culturelles traditionnelles en développant le tourisme.



Le journal mentionne les agences de voyages Vietnamstay ou Khoa Viêt Travel qui organisent des excursions dans ces anciens villages, les temples et les pagodes de la dynastie des Ly (1010-1225) de la région, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire riche de cette région mais aussi de mieux sauvegarder le patrimoine et les savoir-faire traditionnels. -CVN/VNA