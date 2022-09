Le décaissement des investissements publics atteint 51% du plan annuel. Photo: VnEconomy/CPV



Hanoï (VNA) - Les décaissements de capitaux d'investissement publics au cours des huit premiers mois de 2022 ont augmenté de près de 17 % par rapport à la même période de l'an dernier.Entre janvier et août, 285.400 milliards de dôngs (plus de 12 milliards de dollars) de capital d'investissement public ont été décaissés, soit 51% du plan annuel et en hausse de 16,9% en variation annuelle, selon l’Office général des statistiques.Sur ce chiffre, plus de 50.400 milliards de dôngs provenaient du capital géré par les organes au niveau central, soit 47,7% du plan annuel, en hausse de 18,1%.Pour accélérer le décaissement, le Premier ministre a chargé 6 groupes de travail de continuer à inspecter les 41 ministères, organes centrales et 18 localités qui ont des résultats de décaissement inférieurs à la moyenne nationale (34,47%) afin de les aider à lever les difficultés et obstaclesLe Premier ministre a demandé aux groupes de travail d'inspecter un certain nombre de ministères, d'organes et de localités les derniers jours d'août 2022 pour résoudre rapidement les problèmes et goulots d'étranglement, afin d'accélérer le processus de décaissement. - VNA