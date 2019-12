Lors de la cérémonie de signature tenue le 3 décembre à Hanoï. Photo: giaoducthoidai.vn

Hanoï (VNA) - Le 3 décembre à Hanoï, le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) et le ministère danois de l'Environnement et de l'Alimentation ont signé un accord de coopération et un mémorandum d'entente (MoU) concernant l’appui du pays d’Europe du Nord au Vietnam afin de promouvoir la gestion de la sécurité sanitaire des aliments.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre vietnamien du MARD, Phung Duc Tien, a souligné les fruits de la coopération entre le Vietnam et le Danemark, affirmant que le Danemark était l’un des principaux fournisseurs d’aides publiques au développement (APD) pour le secteur agricole et le développement rural au Vietnam au cours des 30 dernières années.

Le Vietnam apprécie hautement la coordination et le soutien actif de la part du Danemark dans le transfert de technologies et la promotion des échanges dans les domaines de l'élevage et de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, a ajouté Phung Duc Tien.

Selon l’accord récemment signé, les deux parties se coordonneront pour mettre en œuvre la deuxième phase de la coopération sectorielle stratégique dans la sécurité des aliments dans la chaîne de valeur du porc au Vietnam pour la période 2020-2022.

Le mémorandum d'entente sur la réduction de l'utilisation d'antimicrobiens et de la résistance aux antimicrobiens dans l'élevage et l'aquaculture servira de base aux agences des deux parties pour qu'elles envisagent et développent des projets de coopération visant à aider les gestionnaires vietnamiens à élaborer des politiques pertinentes.

L'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen, a déclaré espérer que les deux parties continueraient à coopérer efficacement dans les temps à venir.

Il a souligné que son pays était prêt à partager son expérience et ses connaissances avec le Vietnam, afin d’aider le pays asiatique à bien gérer les problèmes liés à la sécurité sanitaire des aliments. -VNA