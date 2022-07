Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Par rapport à d'autres accords de libre-échange, les engagements du Japon en faveur des produits aquatiques vietnamiens dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) semblent plus favorables, facilitant les exportations vietnamiennes vers le pays du Soleil Levant.

Outre l'accord de partenariat économique entre le Vietnam et le Japon (VJEPA), les deux pays sont également membres d'autres accords de libre-échange tels que le CPTPP, le RCEP (Partenariat économique régional global). Cela offre aux marchandises du Vietnam, notamment ses produits aquatiques, l’opportunité de renforcer leur présence sur le marché japonais, selon Nguyen Manh Dong, représentant du Bureau du Commerce du Vietnam au Japon.

Il a précisé les avantages offerts par le CPTPP, qui sont supérieurs à ceux du VJEPA, notamment les incitations en termes d'origine des produits et de niveau de réduction tarifaire.

Le Japon est actuellement le 3e plus grand importateur de produits aquatiques du Vietnam, a déclaré Nguyen Manh Dong. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté pour 638,91 millions de dollars de produits aquatiques vers le Japon, soit une hausse annuelle de 15,7%.

Cependant, Nguyen Manh Dong a décrit le Japon comme l'un des marchés aux exigences les plus élevées en matière de normes et a donc recommandé aux entreprises vietnamiennes de se conformer strictement aux réglementations japonaises, en plus d'autres questions liées aux prix. -VNA