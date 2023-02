Hanoi (VNA) - Depuis son entrée en vigueur début 2019, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a créé des opportunités pour certains produits vietnamiens d'accélérer leurs exportations vers le Canada.

Photo: baodautu.vn

Selon le Département général des douanes, en 2022, les exportations vietnamiennes vers le Canada ont atteint plus de 6,3 milliards de dollars, soit un bond de 19,8% en glissement annuel.Le textile-habillement a tenu le haut du pavé avec 1,3 milliard de dollars, représentant une hausse de 40,3% en glissement annuel et 20,7% de la valeur totale des exportations, suivi par les chaussures et sandales étaient 2e avec 604,6 millions de dollars, en hausse de 64,3%.Viennent ensuite les exportations d'ordinateurs, de produits électroniques et composants avec 521,3 millions de dollars, soit une progression de 27,7%, et celles de produits aquatiques, avec plus de 370 millions de dollars, en hausse de 39,3%.Selon les engagements inscrits du CPTPP, le Canada a éliminé 95% de ses lignes tarifaires pour les produits d'exportation du Vietnam, représentant 78% des exportations du Vietnam sur ce marché. Pour les produits aquatiques et le bois, 100% des exportations vietnamiennes profitent des droits de douane zéro dès début 2019.Les taxes continuent d'être réduites selon la feuille de route pour chaque produit spécifique, créant des conditions permettant aux entreprises qui remplissent les conditions d'origine de bénéficier des privilèges. –VNA