Hanoi (VNA) - L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), auquel le Vietnam et le Canada sont parties, a contribué à la croissance des exportations vietnamiennes vers le Canada ces 3 premiers trimestres dans un contexte mondial pourtant marqué par la crise du nouveau coronavirus.

Le marché canadien recèle un potentiel pour les exportations de meubles en bois vietnamiens. Photo: VNA



De janvier à septembre, les exportations vietnamiennes vers le Canada sont estimées à 3,9 milliards de dollars, soit un bond de 25,7% en glissement annuel. Le textile-habillement tient le haut du pavé avec près de 695 millions de dollars, représentant une hausse de 22,7% en glissement annuel et 18,1% de la valeur totale des exportations nationales vers ce marché. Les téléphones et composants sont 2e avec 610 millions de dollars, 15,3% du total.La plupart des biens exportés vers le Canada pendant cette période ont fortement augmenté par rapport aux 9 premiers mois de 2020, notamment véhicules et les pièces de rechange ( 44%); bois et produits en bois ( 35%); machines-outils et pièces détachées ( 49,3%); métaux ordinaires ( 143,1%)....Depuis l’entrée en vigueur du CPTPP début 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont été dynamisés. Plus précisément, en 2019, le chiffre d’affaires des exportations du Vietnam vers le Canada a atteint près de 3,9 milliards de dollars, en hausse de 28% par rapport à 2018.En 2020, en dépit de la pandémie conduisant à une hausse des tensions commerciales dans de nombreuses régions et de forte vague de protectionnisme dans le monde, les exportations du Vietnam vers ce pays d’Amérique du Nord ont tout de même maintenu un taux de croissance de 13%, atteignant un nouveau record de 4,4 milliards de dollars.Selon le Département chargé des marchés européens et américains, depuis le 1er janvier 2021, selon les engagements inscrits du CPTPP, le Canada a éliminé les droits de douane sur 96,3% des lignes tarifaires pour les produits d’exportation du Vietnam, notamment téléphones, textile, chaussures, meubles, fer et acier, produits plastique, aquatiques, légumes…À court terme, les exportations nationales vers ce marché devraient poursuivre sur leur lancée grâce au CPTPP. – CPV/VNA