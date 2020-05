Hanoï (VNA) - De janvier à avril, en raison de l'épidémie de COVID-19, les exportations nationales de caoutchouc de toutes sortes n'ont pas encore montré des signes de relance, enregistrant même un fort recul tant en volume qu’en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.Selon les données du Département général des Douanes, pendant cette période, 270.360 tonnes de caoutchouc ont été exportées pour 386 millions de dollars, -34,7% en volume et -30,6% en valeur en glissement annuel.Avec deux tiers du total en volume, la Chine est demeurée en tête des importateurs. Mais à cause du COVID-19, ses importations ont connu une forte chute de 36,3% en volume et de 33,6% en valeur en un an. Situation identique pour la plupart des autres débouchés.Seuls certains clients comme la France, le Japon, l’Argentine et le Pakistan ont légèrement augmenté leurs achats.Selon les experts, la situation morose devrait se prolonger pendant quelques mois du fait que la pandémie du COVID-19 se déroule de manière compliquée de par le monde.-CPV/VNA