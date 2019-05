Une scène dans le film.



Hanoï (VNA) - Le court-métrage "Hay thuc tinh va san sang" (Réveillé et Prêt) du réalisateur Pham Thien An a remporté le prix Illy, relevant de la "Quinzaine des Réalisateurs 2019", une section indépendante organisée en parallèlement au Festival de Cannes.

Ce film de 7 minutes met en scène un accident de moto devant un étal de rue. L'incident dévoile une histoire secrète impliquant trois jeunes hommes.

M. An est né dans la province de Lam Dong, sur les Hauts plateaux du Centre, en 1989. Il a obtenu son diplôme en informatique de l’Université de Lotus à Ho Chi Minh-Ville.



Il s'est tourné vers le cinéma en raison de son intérêt personnel et a remporté plusieurs prix, dont le Projet de film de 48 heures de Ho Chi Minh-Ville en 2014.



En 2015, il a déménagé aux États-Unis et a continué à travailler comme cinéaste indépendant.



Son dernier court métrage, "Cam Lang" (La sourdine), a été projeté en première mondiale au Palm Springs International Shortfest, aux États-Unis, en 2018. -VNA