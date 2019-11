Photo: Wikipedia



Hanoï (VNA) - A partir du 1er janvier 2020, le contingent tarifaire ne s'appliquera pas aux importations de sucre originaire des pays de l'ASEAN, selon le circulaire No 23/2019/TT-BCT promulgué récemment par le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC).

Le MIC continuera de collaborer avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d’autres organes de gestion publique concernés et l'Association de la canne à sucre du Vietnam, pour donner au gouvernement des conseils concernant l’utilisation des recours commerciaux, la gestion des importations afin d'assurer une concurrence loyale et de protéger raisonnablement la production intérieure. -VNA