Rome, 14 janvier (VNA) - Le constructeur italien de yachts Fiart a signé un accord de coopération avec le fournisseur de services de yachts vietnamien Saigon Yacht et Marina JSC (SYMC).

Photo : VNA

L'accord devrait ouvrir une opportunité à Fiart de distribuer des produits et services de luxe au Vietnam.

Initialement, Fiart et SYMC se concentreront sur la distribution d'un certain nombre de yachts tels que les modèles Seawalker, Classic et Cetera, répondant aux besoins spécifiques des clients vietnamiens pour leur confort, leur rapidité et leur style de design typiquement italien.



Dans un communiqué, Fiart considérait le Vietnam comme un nouveau marché à fort potentiel, notamment un long littoral et une forte dynamique de développement des infrastructures portuaires et du tourisme maritime. Les ventes et les locations de yachts au Vietnam ont été positives l'année dernière et devraient continuer de croître en 2022.

En outre, Fiart a hautement apprécié le rôle de liaison important et opportun de l'ambassade du Vietnam en Italie et du consul honoraire du Vietnam à Naples, où se trouve le siège du groupe.

A l'occasion de la cérémonie de signature, le consul honoraire du Vietnam à Naples Silvio Vecchione et le ministre conseiller à l'ambassade du Vietnam en Italie, Nguyen Duc Thanh, ont visité l'usine Fiart et rencontré les dirigeants du groupe. - VNA