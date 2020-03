Hanoi (VNA) – Le directeur général adjoint de Vingroup, Jim DeLuca, a déclaré que VinFast venait de créer un centre technique à Melbourne et était sur le point de lancer son produit sur le marché australien.

VinFast Lux SA2.0 SUV dans l’usine située dans le district insulaire de Cat Hai, Hai Phong. Photo: xe.baogiaothong.vn

"VinFast négocie l’acquisition des installations de conception et d’ingénierie de General Motors - y compris le centre d’essais de Lang Lang - qui se dispose à être fermé avec la marque Holden, et travaille avec des partenaires commerciaux en Australie pour confirmer la conception et les médias", a déclaré Jim DeLuca dans une récente interview avec le site Web automobile australien Carsales.com.au.En décembre dernier, Vingroup a créé VinFast Engineering Australia, situé à Melbourne.Le groupe a ensuite recruté des directeurs automobiles australiens en particulier Shaun Calvert, qui a assumé le poste de vice-président de la fabrication et de la technique de GM de 2001 à 2017. Des cadres supérieurs comme Kevin Yardley, Joe Sawyer, qui ont passé 25 et 23 ans avec Holden et General Motors, ont rejoint VinFast. – CPV/VNA