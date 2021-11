Canberra (VNA) – Le Conseil des entreprises Vietnam- Australie-Méridionale (SAVBC) a officiellement fait ses débuts en Australie le 27 novembre, offrant un nouveau canal de connectivité commerciale pour les entreprises des deux pays.

Des délégués montrant des fruits vietnamiens lors de l'événement. Photo: VNA



S’exprimant lors de l’événement, le président de la SAVBC, Francis Wong, qui est également représentant de Becamex IDC en Australie, a déclaré que la création du SAVBC devrait aider le secteur privé d’Australie-Méridionale à mieux exploiter les opportunités et à nouer des liens étroits avec les partenaires vietnamiens.

Le SAVBC regroupe aujourd’hui près de 70 membres, principalement ceux de l’Australie-Méridionale opérant dans le commerce et les services. Il prévoit d’avoir 200 membres dans les 18 prochains mois.

Ses membres partageront leur expérience et coopéreront avec des entreprises vietnamiennes dans les domaines forts de l’Australie tels que l’agriculture, la pêche, l’éducation, l’économie numérique, le tourisme, la science et la technologie et l’innovation, la fabrication, l’énergie et les ressources naturelles, et les services.

Alors que le Vietnam devrait être une nouvelle plaque tournante de la région du Mékong, de l’ASEAN et de l’Asie, le SAVBC offrira des conditions favorables aux entreprises de l’Australie-Méridionale pour stimuler les investissements au Vietnam, vers des marchés en expansion, améliorant leur croissance et leur compétitivité, a déclaré Francis Wong.

Dans un avenir immédiat, il présentera le marché vietnamien à ses membres via des séminaires et des forums, leur offrant ainsi une plate-forme pour se connecter avec des organes de représentation du Vietnam en Australie, a-t-il ajouté.

Lors de l’événement, les consulats généraux du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et au Queensland, en collaboration avec l’Office du commerce du Vietnam en Australie, ont présenté le longane vietnamien, la noix de coco fraîche et le fruit du dragon aux entreprises australiennes. Ils sont tous importés et distribués par la société 4 Ways Fresh.

Dans la soirée du même jour, l’Association des entrepreneurs vietnamiens à Sydney a tenu une réunion de fin d’année pour faire le point sur ses activités 2021 et a inauguré son nouveau conseil d’administration pour le deuxième mandat. – VNA