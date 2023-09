Le vice-Premier ministre Le Minh Khai lors de la première réunion du Conseil de coordination régional du delta du Mékong. Photo : VNA

Panorama de la conférence. Photo : VNA

Bac Lieu (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a présidé le 27 septembre à Bac Lieu la première réunion du Conseil de coordination régional du delta du Mékong.La réunion a vu la participation de dirigeants des Comités du Parti et des Comités populaires des 13 provinces du delta du Mékong , des membres du Conseil de coordination régional du delta du Mékong, des dirigeants de la Commission économique du Comité central du Parti et de nombreux ministères, organes centraux et locaux.Lors de la réunion, le bureau du gouvernement a annoncé la décision du Premier ministre sur la création du Conseil de coordination régional du delta du Mékong. Le vice-Premier ministre Le Minh Khai est président du Conseil.Lors de l’événement, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a affirmé que cette réunion était une opportunité de promouvoir les potentiels et les atouts de la région, ainsi que d’avancer des solutions aux problèmes existants.Le président du Comité populaire provincial de Bac Lieu, Pham Van Thieu, a affirmé que le delta du Mékong était la plus grande région de production et d'exportation de produits alimentaires du pays, représentant 95% du volume de riz exporté, 65% de la production aquacole, 60% des exportations de poissons du pays...Lors de la réunion, les délégués ont discuté des contenus essentiels des mécanismes et politiques spécifiques de la région, ainsi que des liens intra-régionaux et interrégionaux pour le delta du Mékong.En concluant la réunion, Le Minh Khai a souligné la position stratégique particulièrement importante du delta du Mékong en termes d'économie, de culture, de société, d'environnement, de défense, de sécurité et de diplomatie. Il s'agit également d'une région agricole importante du pays avec de nombreux produits clés, notamment le riz, les crevettes, le pangasius et les fruits. Le delta joue en outre un rôle important dans l'environnement écologique, la sécurité des ressources en eau et la sécurité alimentaire du pays.Concernant les orientations des activités du Conseil de coordination régional du delta du Mékong dans les temps à venir, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, organes et localités de prendre des mesures spécifiques pour améliorer la performance du Conseil. En particulier, il faut se concentrer sur la production agricole moderne et à grande échelle, l’agriculture biologique, le développement de l'industrie de transformation et de conservation des produits agricoles et aquatiques...Il est en outre nécessaire de promouvoir la restructuration économique, de répondre efficacement au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, de résoudre les problèmes d'érosion des berges et des côtes et d’intrusion saline, d’élaborer une stratégie globale pour protéger et utiliser durablement les ressources en eau du Mékong.Pour assurer l’efficacité du Conseil de coordination régional du delta du Mékong, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé aux membres du Conseil, aux dirigeants des ministères, des organes et des localités de suivre de près leurs tâches et leurs pouvoirs pour proposer des plans d'action et mettre en œuvre rapidement les tâches liées à la coordination et aux liens régionaux. –VNA