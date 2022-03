Le Cambodge n'a expédié que 17.512 tonnes de riz vers la Russie au cours des cinq années 2017-2021. Photo : Phnompenhpost.com

Des inquiétudes ont été exprimées quant aux perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement à la suite de la guerre ou des sanctions imposées contre Moscou et des entités russes.Cependant, le secrétaire général du CRF, Lun Yeng, a déclaré que ce pays d'Europe de l'Est n'était pas un acheteur majeur de riz usiné cambodgien, et a laissé entendre que le conflit en cours et les événements associés seraient très peu susceptibles de perturber de manière significative les itinéraires utilisés pour déplacer l'aliment de base autour du monde.Selon le CRF, le Cambodge n'a expédié que 17.512 tonnes de riz vers la Russie au cours des cinq années 2017-2021, soit 0,55 % du total de 3,19 millions de tonnes exportées dans le monde. L'année dernière, la Russie a acheté à elle seule 2.223 tonnes, pour une valeur d'environ 1,96 million de dollars.En janvier et février de cette année, le Cambodge a expédié 200 tonnes de riz usiné vers la Russie d'une valeur de 200.640 dollars, soit 0,19 % du volume total des exportations mondiales pour les deux mois.Pendant ce temps, les exportations de riz usiné vers l'Ukraine sur la période 2017-2021 n'ont atteint que 572 tonnes, selon les statistiques du CRF.Le président du CRF, Song Saran, a déclaré au Phnom Penh Post que le Cambodge cherchait activement à diversifier les marchés d'exportation du riz, en mettant davantage l'accent sur la Chine continentale, Hong Kong et Macao, ainsi que sur les pays de l'ASEAN.Il a déclaré que la décision était motivée par une baisse constante des exportations de riz usiné cambodgien vers l'UE, en raison d'une pénurie de conteneurs d'expédition et de la montée en flèche des taux de fret maritime qui ont affligé l'industrie au cours des deux dernières années à l'ère du COVID-19.Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a indiqué que le Cambodge a exporté un total de 103.058 tonnes de riz usiné vers les marchés internationaux en janvier et février, en hausse de 26.836 tonnes ou 35,21 % d'une année sur l'autre, contre 76.222 tonnes.La Chine a été le plus gros acheteur de riz usiné cambodgien au cours des deux mois, représentant 56.385 tonnes, en hausse de 49,84% sur un an, suivie de 20 pays européens avec 26.507 tonnes, en hausse de 39,54%.- VNA