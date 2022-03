Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé que le concours et l’exposition de photos d’art du Vietnam 2022 sont prévues en octobre à Hô Chi Minh-Ville et en novembre à Hanoi. Une exposition en ligne sera accessible à partir d’octobre 2022.

Photo d'illustration : NDEL

Le ministère a publié la décision no. 579/QD-BVHTTDL sur l’organisation de ces événements en 2022. Il a chargé le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions de présider et de se coordonner avec les unités concernées pour l’organisation de cette année.

Ce concours biennal est l’occasion de rassembler la force de la photographie dans le pays, de présenter au public national et international d’excellentes œuvres, de faire le bilan et d’évaluer le travail de création artistique des photographes vietnamiens sur deux ans (2021 et 2022).

L’événement vise également à encourager les artistes à créer de nombreuses nouvelles œuvres de valeur en termes de contenu et d’art, au service de la vie spirituelle et culturelle du peuple.

Parallèlement, le concours contribue à promouvoir l’image du pays et du peuple vietnamien auprès du public national et international.

En même temps, il aide les agences de gestion et l’industrie de la photographie à avoir une vue d’ensemble et à évaluer correctement la situation actuelle de la photographie vietnamienne, et à partir de là, à trouver la meilleure direction de développement en cette période d’intégration internationale.

Le concours et l’exposition de photos d’art du Vietnam 2022 sont ouverts aux photographes professionnels ou non, citoyens vietnamiens et Vietnamiens vivant à l’étranger, âgés de 18 ans ou plus.

Les photos comprennent deux catégories: photos réalistes et photos conceptuelles, avec des contenus reflétant la vie des gens, la culture, les paysages, la nature, la construction et la défense de la patrie, les efforts dans la lutte contre les catastrophes naturelles et les épidémies, des problèmes de la vie contemporaine, des opinions, idées sur la vie et autres contenus conformes aux valeurs de "vrai - bon - beau". Les œuvres doivent avoir été réalisées de juillet 2020 à juillet 2022.

Les organisateurs attribueront deux systèmes de prix pour les deux catégories avec un total de 30 prix, dont deux médailles d’or; quatre d’argent; huit de bronze et 16 prix de consolation. – CPV/VNA