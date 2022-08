La "Route de la céramique" au bord du fleuve Rouge, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Département de la culture et des sports de Hanoi a lancé mardi 23 août un concours de création d’espaces d’art public dans le vieux quartier de Hanoi, un haut lieu du tourisme de par son authenticité.



Sur la base des valeurs culturelles et historiques du vieux quartier de Hanoi, les candidats devront proposer des idées sur des espaces d’art public à l’intérieur ou à l’extérieur pour créer de nouveaux modèles, solutions de conception innovantes, portant des valeurs éducatives et esthétiques. Ces espaces pourraient appliquer de nouvelles technologies pour rapprocher l’art et la création artistique du public, notamment des jeunes.



Le concours s’inscrive dans le cadre des activités visant à concrétiser les engagements de la capitale pris lors de son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Il vise également à promouvoir la participation des jeunes à la mise en œuvre des stratégies et plans d’action pour faire de Hanoi une ville créative.



Les œuvres primées seront exposées dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoi 2022 qui aura lieu en novembre prochain. –VNA