Hanoi (VNA) – Au 1er semestre, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon se sont élevés à plus de 20 milliards de dollars, a fait savoir le Département général des douanes.

Dans une usine des produits électroniques. Photo: Vneconomy



Précisément, les exportations vietnamiennes ont atteint 11,38 milliards ( 13% par rapport à la même période de 2021), principalement du textile-habillement (1,67 milliard), des machines-outils et composants (1,36 milliard), des véhicules et pièces détachées (1,2 milliard). Les produits sidérurgiques, le bois et les meubles en bois, les produits aquatiques, les chaussures et les sandales, ainsi que les produits électroniques, ont aussi connu un chiffre d’affaires important sur le marché japonais.

Pendant cette période, le Japon a exporté au Vietnam pour 12 milliards de dollars ( 10,6%), notamment des machines-outils et composants, des produits électroniques et leurs pièces détachées, du fer et de l’acier.

Ainsi, ces 6 premiers mois, la balance commerciale bilatérale a été déficitaire pour le Vietnam de plus de 600 millions de dollars, 138,5% par rapport à 2020.

Le Japon se classe au 4e rang des premiers partenaires commerciaux du Vietnam, derrière la Chines, les Etats-Unis et la République de Corée. – CPV/VNA