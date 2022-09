Photo: Bangkokpost

Bangkok, 7 septembre (VNA) – Malgré le ralentissement de la croissance économique dans les pays voisins et les mesures zéro COVID en Chine, le commerce transfrontalier de la Thaïlande devrait encore augmenter d'au moins 5 % cette année pour atteindre 1,8 billion de THB (49,24 milliards de dollars), entraînée par une demande accrue d'essence, d'huile alimentaire, de pneus et de pièces automobiles.Pitak Udomwichaiwat, directeur général du Département thaïlandais du commerce extérieur, a déclaré que son Département restait optimiste quant aux perspectives du commerce frontalier après une récente réunion conjointe avec des représentants de la Chambre de commerce thaïlandaise, la Fédération des industries thaïlandaises et des représentants du commerce au Cambodge, au Laos, au Myanmar, au Vietnam et en Chine pour évaluer la situation du commerce frontalier au second semestre, selon le Bangkok Post.Cependant, la réunion a noté un ralentissement de la croissance économique dans les pays voisins tels que le Laos et le Myanmar, tandis que l'impact de mesures strictes aux principaux points de contrôle frontaliers de la Chine dans le cadre de sa politique zéro-COVID pourrait constituer une menace majeure pour le commerce transfrontalier.Le département a récemment signalé que le commerce transfrontalier global (y compris le commerce de transit) s'élevait à 150 milliards de THB en juillet, en hausse de 1,85 % par rapport au même mois de l'année dernière.Sur le total, les exportations ont diminué de 2,58% à 87,7 milliards de THB, tandis que les importations ont augmenté de 8,79% à 62,4 milliards par rapport à la même période l'an dernier. La Thaïlande a enregistré un excédent commercial de 25,2 milliards de THB en juillet.Au cours des sept premiers mois de cette année, le commerce frontalier et transfrontalier de la Thaïlande a atteint 1.000 milliards de THB, en hausse de 2,98 % par rapport à la même période l'an dernier.Les exportations ont contribué pour 595 milliards de THB, en hausse de 0,61 % par rapport aux sept premiers mois de l'année dernière, avec des importations d'une valeur de 405 milliards de THB, en hausse de 6,65 %.Au 24 août, avec l'atténuation des épidémies de COVID-19, la Thaïlande avait ouvert 60 de ses 97 points de contrôle frontaliers.- VNA