Hanoi (VNA) – Le chiffre d’affaires à l’exportation et à l’importation du Vietnam a dépassé 316 milliards de dollars au premier semestre de cette année, selon les dernières statistiques du Département général des douanes du Vietnam.

Les exportations, un point lumineux de l’économie vietnamienne pendant de nombreuses années. Photo : VNA

Au mois de juin, les exportations se sont chiffrées à 29,3 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5% par rapport au mois de mai. C’était le deuxième mois consécutif où les exportations ont augmenté après une longue période de baisse. Les fruits et légumes, qui ont enregistré une croissance élevée, constituent désormais le groupe de produits agricoles le mieux exporté.

Sur les six premiers mois de cette année, le chiffre d’affaires à l’exportation est estimé à 164,45 milliards de dollars, soit une baisse de 12,1% en glissement annuel. Les importations ont, elles, atteint 152,2 milliards de dollars, soit une baisse de 18,2% sur un an. La balance commerciale restait excédentaire, de 12,25 milliards de dollars, contre 1,2 milliard au cours du premier semestre de 2022.



Depuis le début de l’année, les États-Unis ont été le plus grand importateur, avec 44,2 milliards de dollars. La Chine a quant à elle exporté au Vietnam pour plus de 50,1 milliards de dollars.

En 2021 et 2022, les activités d’importation et d’exportation ont été très animées et ont atteint une croissance à deux chiffres, a observé le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai.

Les exportations de produits textiles ont pâti du contexte mondial très dégradé depuis le début 2023. Photo : VNA

Cependant, en 2023, elles ont connu un tassement de leur dynamique en raison de l’inflation, de la récession et de la diminution drastique du pouvoir d’achat sur de nombreux marchés marchés traditionnels, a-t-il indiqué.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce entend bien exploiter les accords de libre-échange signés, en plus d’exploiter de nouveaux marchés, l’objectif étant d’atteindre une croissance des exportations de 6% par rapport à 2022, et un chiffre d’affaires à l’exportation de 393 à 394 milliards de dollars.

Dans le même temps, il s’efforce de faciliter et de renforcer la transformation numérique dans l’octroi de certificats d’origine (C/O) préférentiels pour aider les entreprises à tirer parti des engagements pris dans les accords de libre-échange.

De plus, le ministère va promouvoir le développement des services logistiques, réduisant ainsi les coûts et améliorant la compétitivité des exportations vietnamiennes, et accélérer la croissance des importations et des exportations par le biais du commerce électronique transfrontalier.

Il va aussi organiser des réunions d’information mensuelles entre les agences, les offices du commerce du Vietnam à l’étranger avec les localités, les associations, les entreprises et les ministères et les secteurs concernés pour fournir des informations actualisées sur les besoins et les réglementations des marchés d’exportation. – VNA