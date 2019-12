Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le commerce extérieur du Vietnam devrait dépasser 500 milliards de dollars en 2019, a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai lors d'une conférence de presse tenue à Hanoï.

Le volume des échanges commerciaux extérieurs du Vietnam entre janvier et novembre est estimé à 472 milliards de dollars, dont 241 milliards d'exportations (+7,9% sur un an) et 230,7 milliards d'importations (+6,6%).

Ces résultats ont été atteints dans le contexte de ralentissement de l’économie mondiale et de croissance des risques et défis, a-t-il souligné.

Grâce aux efforts du gouvernement et des ministères vietnamiens pour améliorer l’environnement des affaires, simplifier les procédures administratives et d'investissement et soutenir les start-up, le commerce extérieur national a été promu.

Le Vietnam a effectué les négociations de 16 accords de libre-échange dont 12 déjà signés et entrés en vigueur.

Le gouvernement et le ministère de l’Industrie et du Commerce ont accordé une attention particulière à la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et à la sensibilisation à d’autres accords commerciaux, dont l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Le gouvernement a étroitement révisé les réglementations relatives au commerce, aux douanes, au mécanisme national du guichet unique, à l'inspection spécialisée et à la facilitation des échanges, a déclaré le vice-ministre Do Thang Hai.

En outre, les infrastructures logistiques ont été considérablement améliorées, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam était classé au 39e rang mondial et au 3e au sein de l’ASEAN en termes d'indice de performance logistique (IPL) en 2018, soit une progression de 25 places par rapport à 2016.

Il a déclaré que son ministère emploierait activement des mesures pour réaliser l'objectif fixé par l'Assemblée nationale de croissance de 7-8% des exportations nationales en 2019. -VNA