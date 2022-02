Hanoi (VNA) – Les exportations sont le point lumineux de l’économie en 2021, contribuant à la croissance du PIB dans le contexte de crise sanitaire. Surmontant les difficultés, le Vietnam affiche un excédent commercial depuis six années consécutives.

Les exportations sont le point lumineux de l’économie en 2021. Photo : VNA

Les experts expriment leur optimisme quant aux perspectives d’exportations du Vietnam en 2022 où que le commerce mondial devrait continuer de se redresser. Photo : VNA

Les exportations continueront d’être le principal moteur de croissance de l’économie vietnamienne en 2022. Les statistiques montrent qu’en 2021, le chiffre d’affaires d’import-export est estimé à environ 668,5 milliards d’USD, en hausse de 22,6% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires à l’export est estimé à 336,25 milliards d’USD, en hausse de 19% par rapport à 2020 ; celui à l’import est estimé à 332,25 milliards d’USD, en hausse de 26,5% par rapport à 2020. En conséquence, la balance commerciale en 2021 affiche un excédent commercial de 4 milliards d’USD.“Les produits sont diversifiés. Les groupes de produits manufacturés représentent 86% de la valeur des exportations du pays alors que la proportion des matières premières minérales a diminué. Les groupes de produits manufacturés ont aussi connu une augmentation de 18% et c’est un facteur important pour maintenir le rythme de croissance économique. Les marchés d’exportation se sont également élargis et le Vietnam a bien su profiter des retombées des accords de libre-échange”, a noté Trân Thanh Hai, chef adjoint du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie etdu Commerce.En effet, l’épidémie a gravement touché les régions qui sont des centres de production de matières premières au Sud et au Nord. Malgré ces difficultés, les entreprises ont réussi à maintenir leur production et à se rétablir très rapidement. Notamment, les industries fortes telles que le textile-habillement, le cuir et la chaussure, qui ont même atteint leurs objectifs plus tôt que prévu.Les avantages offerts par le CPTPP et l’EVFTADepuis que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) sont entrés en vigueur, les importations et exportations du Vietnam ont progressé. L’EVFTA est un engagement bilatéral offrant des valeurs durables que les deux parties peuvent mettre en œuvre. Par conséquent, à long terme, les opportunités offertes par cet accord seront énormes.Aujourd’hui, les entreprises doivent faire face au manque de main-d’œuvre. En particulier celles au Sud, car le retour des travailleurs est confronté à de nombreuses difficultés et les sociétés n’ont pas pu récupérer 100% de leur capacité. De plus, à cause du COVID-19, les prix des matières premières et des services logistiques ont augmenté. Ces facteurs ont exercé une pression supplémentaire sur les entreprises.Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime qu’après trois ans de mise en œuvre du CPTPP et un an de l’EVFTA, l’impact positif de ces accords sur les exportations vietnamiennes est clairement au rendez-vous, en particulier sur les marchés qui ne connaissaient aucun FTA avec le Vietnam auparavant. On peut citer par exemple les exportations vers le Canada, le Mexique et le Pérou, qui ont augmenté de 25 à 30% par an. Avec l’EVFTA, les produits vietnamiens bénéficient d’une compétitivité plus forte sur le marché de l’UE grâce à des tarifs préférentiels. Cependant, le ministère souligne également les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les entreprises, notamment la pénurie de main-d’œuvre, ainsi que le manque de matériaux pour la production, les coûts logistiques élevés et les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 à respecter.Les experts expriment leur optimisme quant aux perspectives d’exportations du Vietnam en 2022, année où que le commerce mondial devrait continuer de se redresser. En outre, le Partenariat économique global régional (RCEP) devrait entrer en vigueur début 2022, ce qui stimulera les exportations vietnamiennes vers les pays partenaires. Un autre facteur qui affecte aussi les perspectives d’exportation est la baisse des coûts de transport. Cela créera des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour stimuler leurs exportations en 2022, en particulier vers les marchés américain et européen. – CVN/VNA