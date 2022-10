Hanoi (VNA) - La transformation numérique s'avère indispensable pour toutes les industries et tous les secteurs, s'ils veulent s'adapter et se développer à l'ère de la 4e Révolution industrielle.

Photo d'illustration : VNA

Depuis la fin de l'épidémie de COVID-19, Hô Chi Minh-Ville ne cesse de renforcer sa transformation numérique dans les secteurs du commerce, des services et du tourisme, et d’appliquer les technologies en particulier dans les points de vente au détail et les sites touristiques au service des clients nationaux et étrangers.

Selon les résultats d'une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), l'épidémie de COVID-19 a entraîné des impacts négatifs sur la santé des personnes et des entreprises mais a aussi modifié les habitudes d'utilisation et les méthodes d’affaires des entreprises.

Cette période est considéré comme idéale pour les entreprises de promouvoir l'application des technologies numériques sur la base de la transformation numérique tout en essayant de surmonter les défis de l'épidémie pour apporter des biens et des services aux clients.

La transformation numérique aide les entreprises, en particulier les PME, à rechercher un modèle économique plus flexible, à coûts réduits et à ressources optimisées pour assurer la reprise et le développement durable.

Dans le contexte d'intégration de plus en plus profonde du Vietnam à l'économie mondiale après l'épidémie de COVID-19, la transformation numérique des entreprises est un processus inévitable pour la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activités.

Selon M. Le Duy Khang, directeur chargé du marketing de Zoho Vietnam (Zoho Corporation - Le groupe technologique mondial dans les solutions logicielles cloud), les divergences entre les différents logiciels, dans différents organes entravent la vitesse de la numérisation au sein de la communauté d'affaires vietnamienne.

La transformation numérique des entreprises a besoin d'une plate-forme unifiée pour se développer rapidement et durablement sur le marché du libre-échange, ainsi que sur le commerce et les services transfrontaliers.

En vue de contribuer au soutien de la communauté d'affaires vietnamienne, de Hô Chi Minh-Ville en particulier, la filiale de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a signé un accord de coopération avec la compagnie par actions des Technologies du Tourisme (GOTADI) dans la promotion des activités de promotion du commerce, des services et du tourisme.

Les deux parties ont également convenu de renforcer l'accompagnement des milieux d'affaires pour mettre en œuvre le processus d'innovation et de transformation numérique dans les secteurs du commerce, de la logistique, du tourisme ...

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le total des ventes au détail de biens et services de consommation à Hô Chi Minh-Ville a atteint 804.728 milliards dongs, en hausse de 25,9 % en rythme annuel. En septembre, Hô Chi Minh-Ville a accueilli 21,6 millions de touristes nationaux et plus de 2,1 millions de visiteurs internationaux.

Hô Chi Minh-Ville s'efforcera constamment d'accompagner sa communauté d'affaires dans la transformation numérique dans les secteurs du commerce, des services et du tourisme pour saisir les opportunités commerciales au cours des derniers mois de 2022. - VNA