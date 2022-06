Hanoi (VNA) – Les délégués au séminaire sur la promotion du tourisme et des produits agricoles vietnamiens, organisé mercredi 15 juin à Tel Aviv, en Israël, ont fait part de leur désir d’explorer les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines du commerce et du tourisme.

Des délégués à une exposition tenue en marge du webinaire sur le renforcement de l’exportation des produits à base de thé de la province de Lai Châu vers les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud. Photo: VNA





L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a fait savoir que le Vietnam dispose d’énorme potentiel pour les activités d’investissement et de production.



Ces avantages sont relatifs à l’accès aux ressources de matières premières, à l’organisation des tours à vocation agricole et mixte, à la participation à la production de biens agricoles, notamment ceux répondant aux normes et aux goûts juifs.

Les entreprises technologiques israéliennes peuvent également introduire des technologies et des techniques de pointe pour aider à améliorer la capacité de production de l’agriculture vietnamienne, a indiqué le diplomate.

Les délégués ont fait savoir que les Israéliens sont impatients de visiter le Vietnam qui a mis sous contrôle l’épidémie de Covid-19 et a rouvert ses frontières au tourisme international.

En termes d’investissement et de commerce, Israël dispose de nombreuses technologies dont les entreprises vietnamiennes ont besoin, principalement liées à l’amélioration de la valeur de la production agricole et de la transformation agroalimentaire.

Je pense que le potentiel touristique entre Israël et le Vietnam est énorme, a déclaré le représentant de la Fédération des chambres de commerce israéliennes Or Nehushtan qui s’était rendu au Vietnam voici plus d’une décennie.

Sur le plan du commerce, je crois qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises israéliennes qui savent ce que vous avez. Le potentiel est énorme, non seulement dans les filières thé et café mais aussi dans d’autres industries, a-t-il ajouté.

Dans le contexte où le Vietnam et Israël s’apprêtent à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1993-2023), les deux parties accélèrent les négociations sur d’importants accords de coopération tels que l’accord de libre-échange Vietnam-Israël, l’accord de coopération en matière de travail et l’ouverture d’une liaison aérienne directe.

En 2021, malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, le commerce bilatéral a atteint près de 1,9 milliard de dollars, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial d’Israël en Asie du Sud-Est.

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères s’est coordonné avec la province de Lai Châu pour organiser un webinaire sur le renforcement de l’exportation des produits à base de thé de la province de Lai Châu vers les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud. – VNA