Porte frontalière internationale de Mong Cai, province de Quang Ninh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Depuis l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine il y a 15 ans, la coopération entre les deux pays a enregistré de nombreux acquis dans de nombreux domaines, notamment le commerce qui est considéré comme un point remarquable.



La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam et ce dernier est actuellement le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN, son 4e partenaire commercial dans le monde (après les États-Unis, le Japon, la République de Corée).



La visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, les 12 et 13 décembre créera un nouvel élan dans les relations commerciales entre les deux pays dans le sens de l’équilibre, du développement et de la durabilité.



Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint près de 140 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de 2023. Sur ce total, les exportations du Vietnam ont atteint environ 50 milliards de dollars, en hausse de 5,1% par rapport à la même période en 2022 et représentant 17% des exportations totales du Vietnam dans le monde.



En matière d’investissement, en 2023, la Chine s’est hissée à la quatrième place parmi les pays et territoires investissant au Vietnam.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné qu’après la visite en Chine en 2022 du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, de nombreux changements avaient eu lieu dans les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays. En particulier, la partie chinoise a supprimé les mesures contre le COVID-19, de sorte que les activités économiques et commerciales, ainsi que les activités frontalières, sont à nouveau dynamiques, a-t-il constaté.



Selon Hoang Minh Chiên, directeur adjoint du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, les perspectives et le potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays sont encore très importants, notamment dans le contexte où les économies des deux pays se complètent et la tendance du développement économique mondial va vers une économie verte et circulaire. Par conséquent, les entreprises doivent saisir les opportunités pour promouvoir une coopération commerciale stable et durable, contribuant ainsi à porter la coopération économique et commerciale Vietnam-Chine à une nouvelle hauteur.



Selon le ministre Nguyên Hông Diên, la coopération économique et commerciale entre les deux pays, en particulier entre les localités frontalières, s’épanouit et continue de se renforcer. Cependant, les échanges commerciaux ne sont pas à la mesure de leur potentiel et la capacité des infrastructures frontalières n’a pas été pleinement exploitée.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce appelle les ministères, les organes compétents et les localités à faire un bilan de la mise en œuvre des tâches et mesures de renforcement de la coopération économique et commerciale avec la Chine, contribuant ainsi à faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays, et à promouvoir des exportations durables... -VNA