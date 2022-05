Hanoi (VNA) - Le commerce entre le Vietnam et l'Australie est en forte croissance, atteignant 1,38 milliard de dollars au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'an dernier, selon le Département général des douanes vietnamiennes.

Photo d'illustration : VNA

Une forte augmentation a été observée dans les exportations vietnamiennes de divers produits agricoles et industriels, notamment le café, en hausse de 84%, les produits aquatiques, + 51% et le caoutchouc, + 41%. Les expéditions de fer et d'acier ont bondit de plus de 500 % en rythme annuel.

L'Australie est en train de devenir un fournisseur de matériaux indispensables au Vietnam, tels que charbon, minerai de fer, métal, coton, blé et aliments pour bétail, permettant au pays d'augmenter sa production.

L'année dernière, le commerce bilatéral avait atteint un niveau record de 12,4 milliards de dollars, en hausse de plus de 49% en un an. La même année, les deux pays avaient finalisé la signature d'une stratégie d'engagement économique renforcé afin de devenir le premier partenaire commercial de l'autre et de doubler les investissements bilatéraux.- VNA