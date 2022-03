Des participants au webinaire. Photo: MPI



Hanoï (VNA) - Le Vietnam se transforme progressivement pour devenir une économie numérique et le commerce transfrontalier est en train de jouer un rôle essentiel.

C'est ce qu'a déclaré Nguyen Duc Trung, chef adjoint du Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, lors d'un webinaire intitulé "Le commerce électronique ouvre la voie aux entreprises dans la nouvelle normalité", organisé le 22 mars par le projet de renforcement de la compétitivité du secteur privé vietnamien (IPS-C - Improving Private Sector Competitiveness).

Le commerce électronique vietnamien a connu une croissance de 18% en 2020, le taux le plus élevé en Asie du Sud-Est. Le Vietnam a ainsi été le seul pays dans la région qui a enregistré une croissance à deux chiffres.

De nombreuses promotions attractives sur le site e-commerce Shopee. Photo: captures d'écran

Lors du colloque, Le Thi Ha, cheffe du Bureau des politiques, du Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a fourni des informations sur la situation actuelle du commerce électronique au Vietnam et les opportunités pour les entreprises dans la nouvelle normalité.

En outre, plusieurs délégués ont partagé des leçons et des expériences pour aider les entreprises à améliorer leur participation aux activités de commerce électronique. -VNA