Photo d'illustration: bangkokpost.com

Bangkok (VNA) - Le commerce électronique thaïlandais, à l'exclusion de la connexion entre des entreprises B2B (business to business), devrait augmenter de 35% pour atteindre 220 milliards de bahts (près de 7 milliards de dollars) en 2020.

Thanawat Malabuppha, directeur général du site Web de comparaison de prix Priceza et président de l’Association thaïlandaise du commerce électronique (Thailand e-Commerce Association), a dit que post-COVID-19, la chaîne en ligne et le commerce électronique deviendraient une option inévitable.

Les revenus du commerce électronique B2C - Entreprise à consommateur et C2C – Consommateur à consommateur, devraient atteindre 220 milliards de bahts en 2020, soit 4 à 5% du total des ventes au détail.

Thanawat Malabuppha a estimé que le commerce électronique pourrait atteindre 25% du total des ventes au détail en Thaïlande, comme en Chine, dans 5 à 10 ans.

En 2019, les revenus des ventes au détail par le biais du commerce électronique étaient évaluées à 163 milliards de bahts (plus de 5,1 milliards de dollars), soit 3% du total des ventes au détail. La valeur des transactions commerciales via des marchés électroniques représentaient 47% du commerce électronique, avant les médias sociaux avec 38% et les sites Web des marques avec 15%. –VNA