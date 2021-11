Le commerce électronique continuera de croître dans la période post-COVID-19. Photo:congthuong.vn

Hanoi (VNA) – Le commerce électronique au Vietnam a progressé de 18% en 2020, atteignant environ 11,8 milliards de dollars, et continuera de croître dans la période post-COVID-19.

Lors d'un colloque récemment organisé dans le cadre de la Journée nationale des start-up, de l'innovation et de la créativité du Vietnam 2021 (Techfest Vietnam 2021), des experts ont pointé les opportunités et défis auxquels le marché vietnamien de l'e-commerce doit faire face.

Le Vietnam connaît un développement du commerce électronique parmi les plus rapides en Asie du Sud-Est. Le chiffre d’affaires de ce secteur en 2021 devrait dépasser celui enregistré l’année précédente et continuera de progresser, créant de nouvelles tendances de consommation, a déclaré Nguyen Thi Thanh Thuy, représentante de la plate-forme d’e-commerce Voso.

Depuis le début de l'épidémie, l'achat via les plateformes d’e-commerce a fortement augmenté. Jusqu'à présent, plus de 70 % de la population vietnamienne a accès à Internet, près de 50% des Vietnamiens ont effectué des achats en ligne et 53% disposent de portefeuilles électroniques.

Nguyen Thi Thanh Thuy a estimé que les habitudes d'achat avaient complètement changé pendant la pandémie, contribuant à promouvoir de nouvelles tendances, dont celle de se concentrer sur les besoins essentiels et les produits vietnamiens.

Tran Chi Dung, chef du département d'innovation technologique de l'Association vietnamienne des entreprises de services logistiques, a déclaré que ces changements de comportement avaient créé de grandes opportunités pour le développement du commerce électronique.

Cependant, ce secteur fait encore face à de nombreux défis tels que la confiance des consommateurs, les modes de livraison et de paiement, la cybersécurité, les infrastructures de transport, etc.

Le Thi Mai Anh, chef du département des ventes postales et du commerce électronique de Vietnam Post Corporation, a déclaré que la croissance rapide de l’e-commerce avait eu des impacts positifs pour le développement de la plate-forme logistique, mais aussi généré des défis pour répondre aux exigences élevées des clients et du marché.

Les entreprises de commerce électronique-logistique sont confrontées au faible taux d'application des technologies de l'information et à l'absence de cadre juridique ad hoc.

À l'heure actuelle, seulement environ 11 % des entreprises appliquent les technologies de l'information liées au suivi et à la traçabilité des marchandises, aux systèmes de livraison et d'entreposage, a-t-elle ajouté. -VNA