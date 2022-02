Kuala Lumpur, 10 février (VNA) – Le commerce de gros et de détail de la Malaisie était évalué à 1,3 billion de MYR (310 milliards de dollars) en 2021, affichant une expansion de 4% d'une année sur l'autre, selon le Département des statistiques de Malaisie (DOSM).

La valeur s'élevait à 120,5 milliards de MYR en décembre dernier, soutenue par la réouverture de divers secteurs économiques, notamment les voyages interétatiques. Le commerce de gros a augmenté de 6,4% à 641,8 milliards de MYR et le commerce de détail de 4,4% à 533,6 milliards de MYR.



En décembre, la hausse de 3,5% du commerce de gros et de détail a été contribuée par le sous-secteur du commerce de détail, qui a augmenté de 3,5% à 48,5 milliards de MYR. Les ventes Internet au détail au cours du mois ont connu une augmentation de 20,7% en glissement annuel.



Le commerce de gros a augmenté de 4,1 % à 57,6 milliards de MYR en décembre dernier, tiré par une expansion de 8,1 % à 11,5 milliards de MYR dans les aliments, les boissons et le tabac et une croissance de 14,7 % à 4,7 milliards de MYR pour les matières premières agricoles et les animaux vivants.- VNA

