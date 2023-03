Hanoi (VNA) – Malgré une baisse de la consommation, les enseignes japonaises continuent d’ouvrir de nouveaux magasins au Vietnam.

Uniqlo compte 15 magasins au Vietnam après 3 ans de présence. Photo: kenhZ

Uniqlo, qui compte 15 magasins au Vietnam après 3 ans de présence, a annoncé à la fin du mois dernier l’expansion de ses opérations à Binh Duong. Son premier magasin dans cette province devrait ouvrir ses portes cet été.

Faisant également des affaires au Vietnam depuis environ 3 ans, MUJI vient d’ouvrir la semaine dernière un autre magasin de 2.000 m² dans la ville de Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville). Présente au Vietnam depuis 2020, cette chaîne vend de tout, de la nourriture aux appareils électroménagers, en passant par les vêtements, les meubles, la papeterie et les accessoires.

Malgré le Covid-19 et un marché de détail affecté par l’inflation, MUJU a décidé d’ouvrir 5 magasins, dont trois à Hô Chi Minh-Ville et deux à Hanoi. Par rapport aux pays voisins tels que Singapour, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, les magasins au Vietnam ont la plus grande surface commerciale moyenne, d’environ 2.000 m².

Un autre exemple est Aeon. Au milieu du mois dernier, le groupe a lancé la construction à Huê de son 7e centre commercial au Vietnam. Avec un capital d’investissement de 169,67 millions de dollars, le projet a une superficie totale de plus de 86.000 m², ce qui en fera le plus grand centre commercial et de services du Centre.

Le projet devrait être mis en service avant avril 2025. Malgré une baisse de la consommation, selon les résultats de l’enquête auprès des entreprises de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) récemment publiés, 100% des entreprises de vente au détail japonaises interrogées ont déclaré que les perspectives de bénéfices commerciaux en 2023 au Vietnam s’amélioreraient.

Matsumoto Nobuyuk, représentant de la JETRO à Hô Chi Minh-Ville, a estimé que l’industrie non manufacturière de petite et moyenne taille aspire à se développer. De plus, le pourcentage d’entreprises japonaises qui souhaitent étendre leurs activités au Vietnam est assez élevé, avec 57,8% contre 49,1 % en 2021.



Les chaînes japonaises suivent également la tendance des achats en ligne et soutiennent les produits "Made in Vietnam" des clients. En novembre 2021, Uniqlo a commencé à vendre en ligne ou à introduire des produits agricoles vietnamiens. Pendant ce temps, MUJI a activement augmenté son taux de localisation, en recherchant des fournisseurs locaux.

Tetsuya Nagaiwa, directeur général de MUJI Vietnam, a fait savoir que les marchandises fabriquées au Vietnam représentaient environ 30 % des produits de la chaîne. Si l’on compte les T-shirts pour hommes et pour femmes, les produits "Made in Vietnam" représentent 96% à 97% et 98% pour les sacs à dos et les sacs à bandoulière. "Nous espérons que ce taux augmentera à l’avenir", a-t-il déclaré. – CPV/VNA