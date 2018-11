Hanoï (VNA) - L'Institut central de gestion économique a organisé mercredi à Hanoï un colloque sur le développement du commerce électronique au Vietnam dans le nouveau contexte.

Selon un rapport du Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché de vente au détail en ligne a connu une croissance durable de plus de 20% par an. En 2017, le commerce de détail du Vietnam pesait 6,2 milliards de dollars. La dépense moyenne était de 186 dollars par personne par an. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce représentait environ 3,6% du total des ventes au détail et de la consommation de l'ensemble du pays.

Selon les prévisions, en 2020, le marché de l'e-commerce du Vietnam sera estimé à 10 milliards de dollars et la dépense par chaque habitant, à 350 dollars par an pour les achats en ligne. -VNA