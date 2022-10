Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Au cours des neuf premiers mois de l’année, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint environ 1,22 milliard de dollars, dont 465,7 millions d’exportations vietnamiennes, soit une hausse de 29% et de 4,1% en glissement annuel, respectivement.

Selon le Bureau du commerce du Vietnam au Laos, les exportations vietnamiennes de plusieurs produits ont fortement progressé, tels que fruits et légumes (44,8 millions de dollars ; +230% sur un an), carburants (52,4 millions ; +268%), engrais de tous types (26,5 millions ; +53,4%), machines-outils et pièces de rechange (45,5 millions ; +14,9%).

Le commerce bilatéral devrait atteindre environ 1,6 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation annuelle de 20%. -VNA