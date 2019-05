Hanoi (VNA) - La 34e session de la Commission permanente de l’Assemblée nationale de la 14e législature s’est achevée vendredi 10 mai, après trois jours de travail afin de finaliser l’ordre du jour prévu pour la 7e prochaine séance plénière de l’Assemblée nationale et d’examiner d’autres questions.

Vue de la 34e session de la Commission permanente de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie de clôture, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a demandé aux organes concernés d’achever rapidement les documents de la 7e session et de les remettre aux députés pour examen comme l’événement ne commencera que dans 10 jours.Quelques heures plus tôt, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné l’adhésion du Vietnam à la Convention n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT), ou convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, approuvée par l’organisation le premier juillet 1949.En janvier 2019, 165 pays membres de l’OIT sur 187 avaient adhéré à la convention, l’une des huit conventions fondamentales de l’OIT qui vise entre autres à protéger les travailleurs et travailleuses contre la discrimination antisyndicale et à promouvoir le droit à la libre négociation.Le comité a discuté de l’affectation et de l’utilisation des investissements publics de réserve à moyen terme pour 2016-2020, ainsi que de l’ajout d’une nouvelle liste des investissements publics à moyen terme pour 2016-2020.Il s’est également exprimé sur l’utilisation de 10 billions de dôngs (431,7 millions de dollars) économisés par la diminution des investissements dans les projets importants du pays conformément à la résolution de l’Assemblée nationale.-VNA